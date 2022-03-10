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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna çağrısı: 'Katliama son verin'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin'' çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna çağrısı: 'Katliama son verin'
Ekleme: 10.03.2022 - 09:15 Güncelleme: 10.03.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna çağrısı: 'Katliama son verin'
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti.

Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ''Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.'' çağrısında bulundu.
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