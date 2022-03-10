  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 16,28 - 16,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyaz Saray: Biden Türkiye'nin diplomatik girişiminden çok memnun

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Psaki, ikilinin "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, "Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun" ifadesini kullandı.

Ekleme: 10.03.2022 - 22:21 Güncelleme: 10.03.2022 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray: Biden Türkiye'nin diplomatik girişiminden çok memnun
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'yapıcı' bir görüşme gerçekleştirdiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugün Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Psaki, günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'YAPICI VE UZUN BİR GÖRÜŞME'
Erdoğan ve Biden'ın 'yapıcı ve uzun bir görüşme' gerçekleştirdiğini belirten Psaki, Türkiye'nin girişimiyle Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya gelmesine değindi.

'BIDEN ÇOK MEMNUN'
Psaki, 'Başkan, Türkiye'nin oynadığı rolden ve bugün diplomatik müzakerelere ev sahipliği yapmasından dolayı oldukça memnun.' ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yazılı açıklama da yapıldı.

'RUSYA SALDIRILARI BİR AN ÖNCE DURDURMALI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin endişelerini dile getirdiklerine işaret edilen açıklamada, 'İki lider, Rusya'nın saldırılarını bir an önce durdurması gerekliliğini bir kez daha vurgularken, krize karşı koordineli yanıt verilmesini memnuniyetle karşıladı.' ifadesine yer verildi.

'İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN FIRSATLAR ELE ALINDI'
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Biden, Türkiye'nin çatışmaya diplomatik çözüme destek verme çabalarından, ayrıca Türkiye'nin barış ve istikrar için bölgesel liderler ile son zamanlardaki temaslarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna ek olarak iki lider, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatları ele aldı.'

Beyaz Saray: Biden Türkiye'nin diplomatik girişiminden çok memnun
Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmesinin ayrıntıları belli oldu
İBB asırlık çınar ağaçlarını reklam panosu için mi kesti: Gizlemek için ağaç köklerine beton döktüler
Türkiye Varlık Fonu'ndan Türk Telekom hamlesi!
Gözler bu görüşmeye çevrildi! Başkan Erdoğan- Biden görüşmesi tamamlandı
Bakan Karaismailoğlu'ndan karla mücadele açıklaması: Teyakkuz halindeyiz
10 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Nagehan Alçı Kiev'de!
CHP'li isimler bize kumpas kurup görüntü aldı! Diyarbakır annelerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Rusya gübre ihracatını askıya aldı
Putin'den 'kayyum' kararı: Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan şirketlere devlet yönetim atayacak
MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir
Polislerimizi şehit etmişti! O hain ölü ele geçirildi..
İstanbul Valisi Yerlikaya AFAD’da açıkladı: Bugün 19.00 itibarıyla...
Dünyanın nutku tutuldu! Rusların bombaladığı doğum hastanesinden korkunç görüntüler...
Ankara’da Özel Halk Otobüsü esnafı kontak kapattı! Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden özel halk otobüsleri için çözüm önerisi
Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...
Rusya Ukrayna zirvesinde medya savaşı! Rus Sözcü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 4 yaralı
Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı
İstanbul'u 'vortex' vuracak! O güne dikkat

İstanbul'u 'vortex' vuracak! O güne dikkat

11 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil?

11 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil?

Sayı akılalmaz boyutlara ulaştı! Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hızla terk ediyorlar

Sayı akılalmaz boyutlara ulaştı! Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hızla terk ediyorlar

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Altında kritik gün!

Altında kritik gün!

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti