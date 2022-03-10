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Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'ye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı. Görüşmede, iki ülke iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Ekleme: 10.03.2022 - 22:04 Güncelleme: 10.03.2022 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmesinin ayrıntıları belli oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.

Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA! İŞTE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

İletişim Başkanlığı'nca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre; görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye- Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

İki lider, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı..

Şuşa Beyannamesi'nde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda iki ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

Liderler, Türkiye- Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi


Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmesinin ayrıntıları belli oldu
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Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmesinin ayrıntıları belli oldu
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