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Bakan Karaismailoğlu'ndan karla mücadele açıklaması: Teyakkuz halindeyiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahmin raporlarındaki gibi İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yer yer kar yağışı etkili olmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu teyakkuz halinde olduklarını belirterek İtanbul Havalimanı'nda sefer iptallerin olmadığını ifade etti. İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildiren Bakan Karaismailoğlu, " Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Arazide çok özverili bir çalışma var." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan karla mücadele açıklaması: Teyakkuz halindeyiz
Ekleme: 10.03.2022 - 20:48 Güncelleme: 10.03.2022 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu'ndan karla mücadele açıklaması: Teyakkuz halindeyiz
Bugün akşam saatlerinde uçakla Ankara'dan İstanbul'a gelen Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı Operasyon Kontrol Merkezi'nde (AOCC) havalimanındaki çalışmalarla ilgili olarak İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin ve İGA CEO'su Kadri Samsunlu'dan bilgi aldı.

13 BİN KİŞİ 12 BİN İŞ MAKİNASI...

Daha sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, bugün sabah saatlerinde başlayıp pazar sabahına kadar devam edecek yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını belirterek 'Özellikle Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadeledeki çalışmalarımız olağanüstü bir halde devam ediyor.

Herhangi bir sıkıntıyı yaşatmamak için özverili bir çalışma var. Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağımızda, 440 adet karla mücadele merkezimizde, karayollarımızda 13 bin çalışma arkadaşımız ve 12 bine yakın iş makinemizle karla mücadele yapıp yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz' dedi.

KISITLAMA YOK

Karaismailoğlu 'Özellikle İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM Otoyolu'nda bu sabahın erken saatlerinde başlayan karla mücadelemiz devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kamyonlar, tırlar gibi ağır vasıtalar için kontrollü bir geçiş sağlamıştık.Şu an onu da ortadan kaldırdık. Herhangi bir kısıtlama yok yollarımızda. Bir taraftan karla mücadele ekiplerimiz yollarda, bir taraftan merkezlerimizde, ekiplerimizden bilgi alarak mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah bu kontrollü mücadelemizi pazar sabahına kadar devam edeceğiz. İnşallah vatandaşlarımıza bir sıkıntı yaşatmadan bu süreci atlatmanın çabası içindeyiz'diye konuştu.

PLANLANAN UÇUŞLARDA SORUNSUZ YAPILIYOR

İstanbul Havalimanı'ndan planlanan uçuşlarda bir problemin olmadığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu 'İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi, gözbebeğimiz. Burada da olağanüstü bir mücadele var. Bütün arkadaşlarımız görevlerinin başındalar. Bizde biraz önce Ankara'dan uçakla geldik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sefer iptalleri olmadığı gibi seferlerde de gecikmeler yok. Bugün İstanbul Havalimanı'nda 752 uçuş planlanmıştı. Bu saate kadar 500'ü tamamlandı. Gün içerisinde sayıyı tamamlayacağız. Yarın içinde cumartesi içinde planlarımızı yapmış durumdayız. Bugün bir problem yaşamadık. Cuma ve cumartesi akşam 18.00'e kadar herhangi bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum' ifadelerini kullandı.

ARKADAŞLARIMA ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Cumartesi günü saat 18.00 ile pazar sabah 06.00 arasında sıkıntılı bir durum gözüktüğünü ancak tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

'Bütün arkadaşlarımız nöbetteler. Onun içinde tedbirlerimiz aldık. Ekiplerimiz Türkiye genelinde 7/24 görevlerinin başında. Havayolu, karayolu ve demiryollarında özverili bir mücadele var. Ayrıca havayollarında yaşanabilecek gecikme için ek tren seferleri koyduk. Vatandaşlarımız hızlı trenleri de tercih edebilirler. Söylediğim gibi şu an için planlanan uçuşlarda sıkıntımız yok. Bütün arkadaşlarımıza, İstanbul Havalimanı'nda, valilikteki, karayolları genel müdürlüğümüze, AFAD, Kızılay ekiplerimize, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımıza büyük özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bizlerde onlarla beraber inşallah pazar günü akşama kadar süreci takip edeceğiz. İnşallah bu süreci bir sıkıntı görmeden atlamanın çabası içinde olacağız'
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