Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Rusya ile Ukrayna heyetleri Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bir araya geldi. 90 dakika süren görüşmenin ardından taraflar farklı salonlara açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktılarını ifade etti. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor...Tarafların kabul etmesiyle bugün bu toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdik.İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kere daha vurguladık.Bir görüşmede mucizeler çıkması beklenmiyor. Ukrayna tarafı Zelenskiy'nin böyle bir toplantıuya hazır olduğunu LAvrov ise Putin'in prensip olarak karşı olmadığını belirtti. Bildiğiniz gibi Belarus ile de heyetler arası görüşmeler devam ediyor. ukrayna tarafı bu toplantıların Türkiyede gerçekleşmesini istemişti. Biz özellikle Ukrayna'ya toplantının yeri önemli değil. Önemli olan müzakerelerin başlaması olduğunu ilettik. Burada amacımız bölgesel barış ve istikrarın yeniden sağlanmasıdır.Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini açıklamalıyım. Ancak herhangi bir gerginliğe yol açan bir görüşme olmadı.Bu düzeyde toplantı ilk defa gerçekleşti. Tüm taleplerin karşılanması beklenemez. Bazı kararlar liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor...Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve bundan sonra liderler zirvesine prensipte hazır olunması gelecekte bu tür toplantıların gerçekleşmesi için umudumuzu artırdı.