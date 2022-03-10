  • USD: 14,61 - 14,63
  • EURO: 15,99 - 16,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Antalya'da gerçekleşen kritik Rusya Ukrayna zirvesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktılarını ifade etti. 90 dakika süren kritik toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısında konuşuyor...

Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...
Ekleme: 10.03.2022 - 14:17 Güncelleme: 10.03.2022 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...
Rusya ile Ukrayna heyetleri Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bir araya geldi. 90 dakika süren görüşmenin ardından taraflar farklı salonlara açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktılarını ifade etti. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulunuyor...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarında satırbaşları...

Tarafların kabul etmesiyle bugün bu toplantıyı Antalya'da gerçekleştirdik.

İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kere daha vurguladık.

Bir görüşmede mucizeler çıkması beklenmiyor. Ukrayna tarafı Zelenskiy'nin böyle bir toplantıuya hazır olduğunu LAvrov ise Putin'in prensip olarak karşı olmadığını belirtti. Bildiğiniz gibi Belarus ile de heyetler arası görüşmeler devam ediyor. ukrayna tarafı bu toplantıların Türkiyede gerçekleşmesini istemişti. Biz özellikle Ukrayna'ya toplantının yeri önemli değil. Önemli olan müzakerelerin başlaması olduğunu ilettik. Burada amacımız bölgesel barış ve istikrarın yeniden sağlanmasıdır.

Soru-cevap

Bu görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Tüm zorluklara rağmen medeni bir toplantının gerçekleştiğini açıklamalıyım. Ancak herhangi bir gerginliğe yol açan bir görüşme olmadı.

Bu düzeyde toplantı ilk defa gerçekleşti. Tüm taleplerin karşılanması beklenemez. Bazı kararlar liderler düzeyinde verilmesi gerekiyor...

Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve bundan sonra liderler zirvesine prensipte hazır olunması gelecekte bu tür toplantıların gerçekleşmesi için umudumuzu artırdı.


Bakan Çavuşoğlu kritik Rusya Ukrayna zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...
Rusya Ukrayna zirvesinde medya savaşı! Rus Sözcü Zaharova CNN muhabiriyle tartıştı!
Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı
Antalya'daki zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan önemli açıklamalar!
İBB, Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesti
Kremlin'den flaş Putin - Zelenskiy zirvesi açıklaması! Dünyanın beklediği görüşmede Antalya vurgusu
Ukraynalılara kucak açan Avrupa, Afrikalı mültecileri öldüresiye dövdü!
CHP'li isim rüşvetten tutuklandı!
Dünyanın gözü tarihi zirvede! Rusya Ukrayna savaşında dış basın Türkiye’yi manşete taşıdı
Rusya Ukrayna savaşında tarihi gün! Dünyanın gözü Türkiye'de! İlk kareler geldi...
: İstanbul'da kar fırtınası... Tır kuyrukları 8 kilometreye ulaştı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: TIR ve kamyonların girişine izin veriliyor
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Rusya-Ukrayna savaşı da Başkan Erdoğan'a bağlandı...
Mansur Yavaş'tan dahiyane çözüm: Otobüs yoksa özel araç kullansınlar
TOKİ'den yeni proje! İşte başvuru tarihi ve şartları...
Reklam var icraat yok! Mansur Yavaş, 3 yılda 220 kilometrelik boruyu yenileyemedi!
Uyarılara rağmen yollar tuzlanmadı! İETT otobüsleri yollarda kaldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
Ukrayna'dan tahliyeler geride binlerce hikayeyi barındırıyor: Bizim kahramanımız Türkiye
İstanbul'da karlı yolda kayan servis araçları birbirine girdi
İstanbul'da Aybar esareti! Güne kar yağışı ile uyanan İstanbullu yine çile çekti! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

Kocaeli'de çevre katliamı! Çuvallara doldurup doldurup dereye attılar... Mahalleli koku gelince fark etti

İstanbul'da suyun dönüşü

İstanbul'da suyun dönüşü

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Vücudumuzda saklambaç oynuyor! Son koronavirüs araştırması 'pes' dedirtti

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Kar ve aşırı yağış nedeniyle 19 ilde okullar tatil edildi!

Altında kritik gün!

Altında kritik gün!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi!