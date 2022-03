Bakan Çavuşoğlu: İnsani ateşkesin sahada işlemesi gerekiyor

Görüşmede gerginlik yaşandı mı?



Ukrayna'nın talepleri karşılanmadı mı?



Türkiye'nin ateşkesteki rolü nedir?



Türkiye garantör ülke mi?



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da Rusya-Türkiye-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası mevkiidaşlarının açıklamalarının ardından basın toplantısı düzenledi."Bu tür savaşların galibi olmayacağının bilincindeyiz. Kaybedenler masum siviller olacak. bu anlayışlar Rusyanın saldırıları başladıktan sonra iki ülke arasında çözüme kavuşması için yoğun temaslarımız oldu.Toplantıda insani koridoru vurguladım. Taraflar askerlerle görüşeceklerini söyledi. Şuanda Rusya bu bölgelere girmiş durumda. Eşgüdüm yapılmazsa tahliye edilecek siviller can tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.Bu toplantıda mucizeler beklenmemelidir. Ama önemli bir başlangıçtır. Ukrayna tarafı liderlerin görüşmesini talep etti. Lavrov'de bir engel olmadığını belirtti.Davetimizi kabul eden ve bize duydukları güven için her iki mevkiidaşıma teşekkür ediyorum.Bu görüşme kolay geçmedi. Savaş devam ederken, tüm zorluklara rağmen medeni bir görüşme oldu. Gerginliğe yol açan bir an olmadı.Her iki tarafında isteklerinin tamamının kabul edilmesi mümkün değil zaten.Bu toplantının devam etmesini isteriz, onlar karar verirse, ev sahipliği yapamaya hazırız.Siyasi düzeyde ilk toplantıydı. Bu toplantıda tüm sorunların çözülmesini kimse beklemiyordu. Biz bir neticeye varılacağına inanıyoruz.Rusya ile Ukrayna arasında bir çok müzakere ettikleri unsurlar var. Ve kapsamlı bir barış anlaşması masada. Garantör ülkelerden biri Türkiye'dir. Bu bugünde Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba tarafından bir kez daha teyit edilmiştir.