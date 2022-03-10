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Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Rusya - Ukrayna savaşının yükselen fiyatları daha da baskıladığı dönemde faizleri sabit tutma kararı aldı.

Ekleme: 10.03.2022 - 16:40 Güncelleme: 10.03.2022 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile artan belirsizliğin
ortasında yüksek enflasyona rağmen, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında
değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını
değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal
fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'den sonra devam etmeyeceği belirtilen
açıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının bir önceki çeyreğe göre daha yavaş hızda
yapıldığı aktarıldı.

Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında varlık alımlarının nisanda aylık 40 milyar avro,
mayısta aylık 30 milyar avro ve haziranda 20 milyar avro olarak devam ettirileceği bildirilen
açıklamada, üçüncü çeyrekte varlık alımlarının durumunun verilere bağlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün değişmesi durumunda ECB'nin APP varlık alım takvimini
yeniden revize etmeye hazır olduğu da aktarıldı.

Faiz oranlarının yükseltilmesine başlanmadan kısa süre önce net alımların biteceği mesajının
yenilendiği açıklamada, Varlık Alım Programı kapsamındaki net alımların ilk politika faiz
artışından hemen öncesine kadar süreceği kaydedildi.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ AVRUPA İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"
ECB'nin açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa için bir dönüm
noktasıdır." denilerek, ECB'nin Moskova'ya karşı AB yaptırımlarını uygulayacağını
vurgulandı.

Açıklamada, "Öte yandan kriz (Rusya-Ukrayna savaşı), özellikle Almanya ve İtalya
gibi büyük ölçüde Rus doğal gazına bağımlı ülkelerde ve aynı zamanda Doğu
Avrupa'daki birçok ülkede ekonomiyi zayıflatıyor." ifadesine yer verildi.

Analistler, Ukrayna'daki savaşın, enerji ve emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesine
neden olduğunu belirterek, bunun da muhtemelen enflasyonu daha da yukarı seviyelere
iteceğini vurguladı.

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik yapması
beklenmiyordu. ECB'nin kararı, Avro Bölgesi'nde şubatta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındaki
artışın etkisiyle yüzde 5,8'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların bu
yıl ECB'den en azından bir faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.

ECB yüksek enflasyonun 2022'de düşmesini öngörürken, çok sayıda ekonomist ise Rusya'nın
Ukrayna'yı işgale başlamasının etkisiyle yükselen enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun daha
uzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor.
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