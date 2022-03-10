Avrupa Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile artan belirsizliğinortasında yüksek enflasyona rağmen, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarındadeğişikliğe gitmedi.ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarınıdeğiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinalfonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.PEPP kapsamında net tahvil alımlarının Mart 2022'den sonra devam etmeyeceği belirtilenaçıklamada, ilk çeyrekte net PEPP alımlarının bir önceki çeyreğe göre daha yavaş hızdayapıldığı aktarıldı.Varlık Satın Alma Programı (APP) kapsamında varlık alımlarının nisanda aylık 40 milyar avro,mayısta aylık 30 milyar avro ve haziranda 20 milyar avro olarak devam ettirileceği bildirilenaçıklamada, üçüncü çeyrekte varlık alımlarının durumunun verilere bağlı olacağı belirtildi.Açıklamada, ekonomik görünümün değişmesi durumunda ECB'nin APP varlık alım takviminiyeniden revize etmeye hazır olduğu da aktarıldı.Faiz oranlarının yükseltilmesine başlanmadan kısa süre önce net alımların biteceği mesajınınyenilendiği açıklamada, Varlık Alım Programı kapsamındaki net alımların ilk politika faizartışından hemen öncesine kadar süreceği kaydedildi."RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ AVRUPA İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"ECB'nin açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa için bir dönümnoktasıdır." denilerek, ECB'nin Moskova'ya karşı AB yaptırımlarını uygulayacağınıvurgulandı.Açıklamada, "Öte yandan kriz (Rusya-Ukrayna savaşı), özellikle Almanya ve İtalyagibi büyük ölçüde Rus doğal gazına bağımlı ülkelerde ve aynı zamanda DoğuAvrupa'daki birçok ülkede ekonomiyi zayıflatıyor." ifadesine yer verildi.Analistler, Ukrayna'daki savaşın, enerji ve emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükselmesineneden olduğunu belirterek, bunun da muhtemelen enflasyonu daha da yukarı seviyelereiteceğini vurguladı.Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik yapmasıbeklenmiyordu. ECB'nin kararı, Avro Bölgesi'nde şubatta yıllık enflasyonun enerji fiyatlarındakiartışın etkisiyle yüzde 5,8'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkması ve piyasaların buyıl ECB'den en azından bir faiz artırımı fiyatlamaya başlamasından sonra geldi.ECB yüksek enflasyonun 2022'de düşmesini öngörürken, çok sayıda ekonomist ise Rusya'nınUkrayna'yı işgale başlamasının etkisiyle yükselen enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun dahauzun süre yüksek kalıp kalmayacağını tartışıyor.