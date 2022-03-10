ABD'nin enerji yaptırımları sonrası Kremlin'den açıklama: Rusya kendi çıkarlarını savunacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatını yasakladı. Biden, yaptığı açıklamada, 'Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasakladık' dedi. Bunun yanında İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracaklarını açıkladı.ABD ve İngiltere'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından Kremlin'den açıklama geldi.ABD EKONOMİK SAVAŞ AÇTIKremlin Sözcüsü Peskov, ABD'nin ekonomik savaş açtığını belirterek, 'Rusya kendi çıkarlarını savunacak.' dedi.'ATEŞKESE UYUYORUZ'Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da Ukrayna'daki sivillerin tahliye süreciyle ilgili basın toplantısı düzenledi.Ukrayna'da 'insani yardım durumunun kötüleştiğini' belirten Mizintsev, bazı kentlerden sivillerin tahliyesi için bugün ateşkes ilan edildiğine dikkati çekti.Mizintsev, bu bölgelerde toplam 13 insani yardım koridorunun oluşturulduğunu, Ukrayna tarafının ateşkese uymadığını ileri sürerek, 'Burada ilan edilen ateşkes, şimdiye kadar Rusya Silahlı Kuvvetlerince uygulanıyor.' ifadesini kullandı.Ukrayna tarafının tahliyeler konusunda gerçekçi olmayan taleplerde bulunduğunu savunan Mizintsev, tahliyeler konusunda hedefe ulaşılmadığını söyledi.Mizintsev, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da 45 bin çocuk dahil 179 binden fazla sivilin Rusya'ya tahliye edildiği bilgisini paylaştı.