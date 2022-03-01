Yüzlerce mülteciyi ölüme gönderen Yunanistan'dan skandal sözler! 'Onlar bizden...'

6. gününde devam eden Rusya Ukrayna savaşı, bu sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı acımasız füze saldırıları ile devam ediyor. Bu sırada yüzlerce mülteci ise çevredeki ülkelere sığınmaya çalışıyor. Daha önce Suriye'den ve Afganistan'dan gidip kendilerine sığınmaya çalışan mültecileri ölüme göndermesiyle ünlü Yunanistan'dan ise skandal ifadeler geldi. Yunanistan Başbakanı Ukrayna mültecilerine yeşil ışık yaktıklarını söylelyerek utanmaz sözlere imza attı.

Rusya Ukrayna savaşı 6. gününde devam ederken, yüzlerce Ukraynalı mülteci ülkeyi terk ediyor. Çevre ülkeler, yüzlerce aileyi güvenli bölgelere yerleştirmeye çalışırlen Yunanistan'dan skandal bir hamle geldi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'yı hedef alan yaptırımlarını desteklediklerini ve Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.Miçotakis, açıklamasında "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile tam dayanışma" ifadesine yer verdi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) tercihini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Miçotakis, "Onlar, bizlerden biri" ifadesini kullandı.Ancak Yunanistan, her yardıma ihtiyacı olan mülteciye karşı böyle değil. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan, onlarca mülteciyi korunmasız bir şekilde geri itmiş ve ölmelerine sebep olmuştu. Bu skandal, dünya gündemini oldukça meşgul etmişti.