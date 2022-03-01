  • USD: 13,83 - 13,85
  • EURO: 15,47 - 15,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor

ABD merkezli uydu şirketi Maxar, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişini yansıtan görüntüleri yayınlamaya devam ediyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor
Ekleme: 1.03.2022 - 01:04 Güncelleme: 1.03.2022 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor
Ukrayna'nın İvankiv kasabası dışında bulunan Rus askeri konvoyunun Kiev'e doğru biraz daha yaklaştığı uydu görüntülerine yansıdı. ABD merkezli uydu şirketi Maxar'ın sağladığı görsellere göre; Rus konvoyu pazar günü başkentin yaklaşık 65 kilometre kuzeybatısında bulunuyordu.

KONVOYUN BOYU 25 KİLOMETREYE ULAŞTI

Maxar'ın son verilerinde ise zırhlı araçlar, tanklar, çekili topçular ve başkaca lojistik araçlardan oluşan konvoyun yol boyunca yaklaşık 25 kilometreye yayıldığı görülüyor.

Konvoyun Antonov Hava Üssü'ndeki T-1011 otoyolunda yerel saatle 11.11'de görüldüğü aktarıldı. Antonov Hava Üssü, başkent Kiev'e yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor

DÜNYANIN EN GENİŞ UÇAĞI ORADA TUTULUYORDU

Antonov Hava Üssü perşembe günü yoğun çatışmalara sahne olmuştu. Dünyanın en geniş uçağı olan Antonov AN-225 Mriya da burada tutuluyordu. Ukrayna hükümeti, Rus ordusunun uçağı imha ettiğini açıklamıştı.

'KİEV'LE İLGİLİ NİYETLERİNİ AÇIKÇA BİLİYORUZ'

Pentagon Sözcüsü John Kirby, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkentine doğru ilerlediğini ifade etti. Kirby, 'Rus güçlerinin ilerlediğini ya da yaklaştığını açıkça görüyoruz. Yani karadan Kiev'e ilerleyebilirler. Hâlâ şehir dışında olduklarını değerlendiriyoruz. Fakat Kiev'le ilgili niyetlerini açıkça biliyoruz' ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama! 'İstediğimiz bir sonuç çıkmadı'
Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı!
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrikte yeni düzenleme! EPDK detayları açıkladı
Çavuşoğlu ve Blinken arasında Ukrayna görüşmesi
Putin'den savaşı durdurmak için dört şart
Rus saldırısında Kiev’in bombalanma anı!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması: Montrö hükümlerini uyguluyoruz
Rusya'dan NATO'ya sert tepki: Düşmanca kabul edilir
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı zor da olsa mağlup etti
Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesi kararını duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu
28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Rusya-Ukrayna müzakeresi altı saat sürdü: Heyetler başkentlere dönüp istişarede bulunacak
Rusya Ukrayna savaşında tarihi anlar! Zelenskiy AB'ye üyelik başvurusunu imzaladı
Macron'dan Putin'e flaş çağrı!
AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell:'Rus gazına bağımlılık azalmalı'
Rusya ile Ukrayna ateşkes için masada! Ukrayna'nın talepleri belli oldu...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
BP ve Equinor'dan sonra Shell'den Rusya kararı

BP ve Equinor'dan sonra Shell'den Rusya kararı

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

Gazprom Avrupa'ya kötü haberi duyurdu: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Gazprom Avrupa'ya kötü haberi duyurdu: Yaz döneminde depolanan doğal gaz tükendi

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!