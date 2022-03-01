Ukrayna Savunma Bakanlığı sivil halka pusu kurmanın püf noktalarını anlattı: Gerekirse ormanı yakın

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus işgalcilerle mücadele için sivil halkı bilgilendirmeye devam ediyor.Savaşın ilk günlerinden bu yana halka "molotof kokteyl yapın" çağrısında bulunan Savunma Bakanlığı, molotofun hazırlanması için açık reçete vermişti.Yayınladıkları görselde "Şişenin 3'te 2'sine benzin doldurun. Ardından 50 cm.lik fitili, yanıcı maddeyi iyice absorbe edecek şekilde şişeye yerleştirin ve ucunu yakın" talimatları yer almıştı.Bir sonraki grafikte ise, hazırlanan molotofların, Rus tanklarının ne tarafına atılması gerektiği paylaşılmıştı.Tankların zayıf noktalarının paylaşıldığı görselde, hazırlanan molotofların öncelikli olarak motorların havalandırma ızgarasına atılması gerektiği belirtildi.Bir diğer hedefin ise, tankların ön kısmında bulunan optik algılayıcıların olması gerektiği belirtildi. Buna göre optik okuyuculara yapılacak saldırıyla tankların körleştirilmesinin hedeflendiği açıklandı.Bakanlık, resmi sitesinde ise tank haricinde kalan düşman saldırı araçlarının zayıf noktalarını ayrıntılı biçimde belirtti.Kamyonların ön camlarının ve motor ızgarasının hedef alınması gerektiği belirtilirken yollara kurulacak metal tuzaklarla lastiklerin de patlatılması gerektiği belirtildi. Zırhlı araçlar içinde de benzer talimatlar verildi.Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yeni talimatlar yayınlandı.Savunma Bakanlığı ayrıca, "Ruslar için güzel şeyler yapın" mesajıyla yayınlanan bir saldırı grafiğini de paylaştı.Yayınlanan grafikte, Rus birliklerine pusu kurmanın püf noktaları anlatıldı."Rus kötülüğünün üstesinden gelmek için neler yapabilirsiniz?" başlığını taşıyan grafiklerde yer alan maddeler arasında "Rus tanklarının gidişini ne olursa olsun engelleyin. Yolları kapatmak ağaçları kesin, yollara barikat kurun. Buna rağmen ilerliyorlarsa gerekirse ormanı yakın! Merak etmeyin, ormanlar yansa da işgalcilerin kemikleri ve küllerinden yeni bir orman doğacak" ifadeleri yer aldı.Direktiflerde ayrıca, sniperlarla araçların lastiklerinin vurulması gerektiği belirtildi.Bir diğer grafikte ise "Bölgenizdeki işaret ve yön tabelalarını kaldırın. Ruslar size yol sorarsa cevap vermeyin ya da yanlış yönlendirin. Düşmanın yaklaştığını görüyorsanız samanları veya lastikleri yakın. Rus ucubelerine yanlış bilgi verin ve kafalarını karıştırın!" talimatları verildi.Ukrayna hükümeti, Rus birliklerine karşı sivillerden istediği yardım çağrısına yabancıları da ekledi. Zelenskiy, Ukrayna'ya destek vermek isteyen yabancı gönüllü savaşçıların ülkeye vizesiz girişini sağlayacak kararı imzaladı.Yabancıların orduda 2016'dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, "Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon" isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.