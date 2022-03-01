Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Videokonferans ile bağlanan Zelenskiy, neredeyse tüm sınırların Rusya tarafından bloke edildiğini ancak yaşamak için savaştıklarını belirtti. Zelenskiy, Avrupa'ya Ukrayna'nın aB'ye alınması için çağrı yaptı, "Sizinle minimumda eşit olduğumuzu gösterdik. Siz de bizimle olduğunuzu gösterin. Bizi bırakmayacağınızı söyleyin" dedi.Zelenskiy'in Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma şöyle:Özgürlüğümüz için, sizin gibi, eşit olmak için mücadele ediyoruz. Avrupa değerleri için hayatımızı feda ediyoruz. Ukraynalılar inanılmaz insanlar. Ülkemizin en büyük meydanı, özgürlük meydanı, Avrupa'nın da en büyük meydanı, 2 kruz füzesi özgürlük meydanına düştü. Bizim için özgürlüğün bedeli işte bu. Vatanımız için, özgürlüğümüz için savaşıyoruz.Tüm sınırlar bloke edilmiş durumda. Bugün ne yaşanırsa yaşansın, burası özgürlük meydanı olarak kalacak. Biz güçlüyüz, Ukrayna halkıyız. Biz çocuklarımız yaşasın istiyoruz. Bu adil bir talep. 16 çocuk dün öldürüldü. Putin, buna operasyon diyor. Bu çocuklar hangi askeri operasyonun altında çalışıyor. Putin dün 16 çocuğu öldürdü. Halkımız son derece motive durumda. Özgürlüğümüz için, hayatta kalmak için, yaşamak için savaşıyoruz.Gücümüzü ispat ettik. Minimumda sizinle eşit olduğumuzu gösterdik. Siz de bizimle olduğunuzu gösterin. Bizi bırakmayacağınızı söyleyin. Gerçek Avrupalılar olduğunuzu gösterin. Işık karanlığa galip gelsin. Yaşasın Ukrayna.