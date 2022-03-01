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Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırında

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yola çıkan Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine ulaştı. Kiev’den tahliye edilen Türk vatandaşı, 24 saatte Kiev’den Çernivtsi’ye ulaştıklarını ifade ederek, “Mutluyuz. Kurtulduk. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar” dedi.

Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırında
Ekleme: 1.03.2022 - 21:02 Güncelleme: 1.03.2022 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırında
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni öğle saatlerinde yola çıktı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin duyurusu doğrultusunda, tahsis edilen trenle tahliye edilen yaklaşık 1000 kişi Romanya üzerinden Türkiye'ye dönecek.

Kiev'den yola çıkan Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine ulaştı.

'BİZE SAHİP ÇIKTILAR'

Kiev'den tahliye edilen Türk vatandaşı, 24 saatte Kiev'den Çernivtsi'ye ulaştıklarını ifade ederek, 'Mutluyuz. Kurtulduk. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize sahip çıktılar' dedi.

Başka bir Türk vatandaşı ise yaptığı açıklamada, 'Şükürler olsun. Mutluyuz. Memleketimize döneceğiz' ifadelerini kullanırken, başka bir Türk vatandaşı ise, 'Sağ olsun devletimiz Kiev otogarından buraya kadar bizleri güvenli şekilde getirdi. Ama şu anda buradayız güvendeyiz bayrağımızın altında güvende hissediyoruz kendimizi' ifadelerini kullandı.

Trenden inen sivillerin birçoğunun en zor zamanlarda bile hiçbir evcil hayvanını geride bırakmadığı dikkat çekti.
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