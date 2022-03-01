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SpaceX'in Starlink’i Ukrayna’da! Twitter’da saatler içinde beğeni patlaması

Dünya Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatını konuşurken SpaceX’ten bomba bir hamle geldi. Kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan terminal Starlink’i Ukrayna’ya gönderdi. Ukraynalı bakanın teşekkür mesajına Twitter’da saatler içerisinde 410 bini aşkın beğeni geldi.

Ekleme: 1.03.2022 - 12:24 Güncelleme: 1.03.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
SpaceX'in Starlink’i Ukrayna’da! Twitter’da saatler içinde beğeni patlamasıRus saldırılarının altıncı gününe girdiği Ukrayna'da, muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçecek önemli bir gelişme yaşandı.

Space X şirketinin gönderdiği uydu internet servisi Starlink terminalleri Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan terminallerin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti. Musk ise 'Rica ederim' diye yanıt verdi. Twitter mesajı yalnızca dokuz saatte 410 bini aşkın beğeni aldı, haber yayına hazırlandığı sırada sayılar hızla tırmanmaya devam ediyordu.

SpaceX'in Starlink’i Ukrayna’da! Twitter’da saatler içinde beğeni patlaması

Fedorov daha önce Elon Musk'ı Twitter'dan etiketleyerek Ukrayna'daki internet kesintilerine karşı Starlink terminalleri göndermesini istemişti. Space X'in kurucusu Elon Musk hafta sonu
yaptığı açıklamada Starlink'in Ukrayna'da aktif olduğunu ve daha fazla ekipmanın da yolda olduğunu belirtmişti. SpaceX alçak yörüngeye yerleştirdiği çok sayıda uyduyla, altyapısı bulunmayan yerlere hızlı internet sağlamayı hedefliyor.
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