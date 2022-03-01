Rusya'dan Fransa'ya savaş uyarısı: Konuşmalarınıza dikkat edin

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Twitter'dan yazdığı mesajda, 'Bugün bazı Fransız bakanlar Rusya'ya ekonomik savaş ilan ettiklerini söyledi. Konuşmalarınıza dikkat edin beyler! Ve insanlık tarihinde, ekonomik savaşların sıklıkla gerçek savaşlara dönüştüğünü unutmayın' dedi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edeceğini açıkladı.Zelenkskiy: Rusya'nın saldırıları devlet terörüUkrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.Zelenskiy açıklamalarında Rusya'nın Harkiv'e olan saldırılarına da değindi ve 'devlet terörü' dedi.