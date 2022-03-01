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Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. " dedi ayrıca Lavrov operasyonların hedefler gerçekleşene kadar süreceğini belirtti.

Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
Ekleme: 1.03.2022 - 12:47 Güncelleme: 1.03.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili Kremlin'den çok önemli açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerika'ya ait nükleer silahların evine dönme vakti geldi. " dedi. Lavrov ayrıca operasyonların hedefler gerçekleşene kadar süreceğini belirtti.

"ABD İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Lavrov ABD'ye yönelik de açıklamalarda bulundu. ABD'ye nükleer silahlar konusunda çıkıştı.

Rus Bakan "ABD ile çalışmaya hazırız. Stratejik istikrar konusunda ABD ile ortak çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.


"UKRAYNA HALA SOVYET TEKNOLOJİSİNE SAHİP"

Lavrov "Ukrayna hala Sovyet nükleer teknolojisine sahip, böyle bir tehlikeye karşı koymama hatasına düşemeyiz. Askeri yapılanmada yer alan tehlikeli adımlarda kaçınılması gerekiyor" diye ekledi.
Rusya'dan ABD'ye: Nükleer silahların evine dönme vakti geldi
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