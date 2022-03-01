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Rus televizyonlarında korkunç tehdit: İstersek yok ederiz

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus televizyonlarından ilginç bir çıkış geldi. Vladimir Putin'e yakın isimlerden Dmitry Kiselyov Batı'yı nükleer yıkımla tehdit etti.

Rus televizyonlarında korkunç tehdit: İstersek yok ederiz
Ekleme: 1.03.2022 - 10:29 Güncelleme: 1.03.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Rus televizyonlarında korkunç tehdit: İstersek yok ederiz
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rus televizyonlarından ilginç bir çıkış geldi. Vladimir Putin'e yakın isimlerden Dmitry Kiselyov Batı'yı nükleer yıkımla tehdit etti.

Avrupa karşıtı söylemleri ile bilinen isim Kiselyov izleyicilere seslenerek, 'Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu, ABD'nin ve diğer tüm NATO ülkelerinin yok edilmesini garanti ediyor' dedi.

TEHDİTLER SAVURDU

'Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız olsun ki?' diyerek tehditler savuran Kiselyov, 'Rus Stratejik Füze Kuvvetleri'nden henüz bahsetmedim bile. Rusya'nın nükleer potansiyeli dünyadaki en güçlü potansiyel' ifadelerini kullandı.

'BİZİM SİLAHLARIMIZ DAHA GÜÇLÜ'

Kiselyov, Rusya'nın 'hipsonik Tsirkon' gibi yeni çağ 'süper silahları' ile nükleer kapasitesinin Batı'ya oranla daha güçlü olduğunu ileri sürdü.

Rusya Devlet Televizyonu daha önce yaptığı haberde 'NATO destekli büyük bir saldırı yakın' iddiasını ortaya atmıştı.
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