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Netflix, Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'ya resti çekti!

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatının ardından bir yaptırım kararı da Netflix'ten geldi. Dijital yayın platformu Netflix, Rusya'nın yayın düzenlemelerini kabul etmeyeceğini açıkladı. Diğer yandan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri de Rusya'da film gösterimlerini durdurdu.

Ekleme: 1.03.2022 - 20:46 Güncelleme: 1.03.2022 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Netflix, Disney, Warner Bros ve Sony Rusya'ya resti çekti!
Rusya, Ukrayna'ya askeri harekatından sonra büyük bir ambargo tehdidi ile karşı karşıya. Birçok ülke ve şirket Rusya'ya yönelik yaptırımlara başladı. Rusya'ya karşı bir adım atan şirketlerden biri de çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix oldu.

NETFLIX'TEN YAPTIRIM

Netflix, Rusya'nın getirdiği devlet destekli kanalları yayın listesine ekleme kuralını kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bir Netflix yetkilisi, 'Mevcut durum göz önüne alındığında, bu kanalları hizmetimize ekleme planımız yok.' açıklamasında bulundu.

Twitter ve Facebook da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında 'yanlış bilgi yaymakla suçlanan Kremlin destekli haber kaynaklarının varlığını sınırlamak' için harekete geçti.

Facebook'un sahibi Meta şirketi, Avrupa Birliği'nde medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi kısıtlayacağını bildirirken, Twitter da Rus devletiyle bağlantılı medya bağlantısı paylaşılan mesajlara uyarı ekleyeceğini duyurdu.

YAPIM ŞİRKETLERİ DE FİLM GÖSTERİMLERİNİ DURDURDU

Warner Bros, Disney ve Sony Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Rusya'da film gösterimlerini durdurdu.
BBC'nin haberine göre, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alan Warner Bros, Disney ve Sony yapım şirketleri, The Batman, Turning Red ve Morbius gibi filmlerin Rusya'da vizyona girişlerini iptal etti.

Bir Warner Bros yetkilisi, 'Ukrayna'daki insani kriz dolayısıyla, WarnerMedia uzun metrajlı filmi The Batman'in Rusya'da gösterimini duraklatıyor.' ifadesini kullandı. Disney'den yapılan açıklamada da 'Ukrayna'nın sebepsiz yere işgali ve trajik insani kriz göz önüne alındığında, filmlerin Rusya'daki sinemalarda gösterimini durduruyoruz.' ifadesine yer verildi.

Pixar animasyon filmi Turning Red'in Rusya'daki vizyon tarihini erteleyen yapım şirketi, 'mültecilere acil yardım ve diğer insani yardım' sağlamak için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağını bildirdi.

Konuyla ilgili bir şirket sözcüsü, Ukrayna'da devam eden savaş ve bölgede ortaya çıkan belirsizlik ve insani krizi göz önünde bulundurarak Rusya'da planlanan gösterimlerini durduracaklarını belirtti.
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