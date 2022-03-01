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Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı!

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Ukrayna'nın çağrısına kayıtsız kalmadı ve kesintisiz internet sağlamak için Starlink uydu erişimi için gerekli Starlink'i kullanıma açtığını duyurdu. Musk'ın internet erişimi için gönderdiği ekipmanlar Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov da Starlink ekipmanlarının fotoğrafını paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti.

Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı!
Ekleme: 1.03.2022 - 00:56 Güncelleme: 1.03.2022 - 01:03 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı!
Rusya'nın işgal için harekat başlattığı Ukrayna kesintisiz internet sağlamak için SpaceX'in CEO'su Elon Musk'dan destek istemişti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulunmuştu.

MUSK'DAN DESTEK İSTEMİŞTİ
Fedorov paylaşımında, 'Siz Mars'ı kolonize etmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde dünyaya inerken, Rus roketleri Ukraynalı sivil halkın üzerine iniyor! Sizden Starlink istasyonlarınızı Ukrayna'ya sağlamanızı ve aklı başında Rusları ayağa kaldırmanızı talep ediyoruz.' ifadesini kullanmıştı.

Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı!

SpaceX'in CEO'su Elon Musk ise Ukrayna'nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Musk Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlaması için destek istediği Musk, uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu. Musk ise Fedorov'un paylaşımına verdiği yanıtta, 'Starlink hizmeti şu anda Ukrayna'da aktif. Daha çok terminal de yolda.' yanıtını verdi.

'STARLİN BURADA' NOTUYLA DUYURDU
Bu gelişmelerin ardından ise Elon Musk'un Starlink uyduları üzerinden internet erişimi sağlamak için gönderiği uydu alıcılar Ukrayna'ya ulaştı. Başbakan Yardımcısı Fedorov, gönderilen cihazların fotoğrafını Twitter hesabından 'Starlink burada' notuyla paylaştı ve Musk'a teşekkür etti.

Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı!

12 BİN UYDULUK AĞ
Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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