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Demet Özdemir istedi Oğuzhan Koç müstakbel eşini kıramadı damat olmadan önce bıçak altına yattı! Bu Oğuzhan bambaşka bir Oğuzhan...

Demet Özdemir istedi Oğuzhan Koç müstakbel eşini kıramadı bıçak altına yattı! Bu Oğuzhan bambaşka bir Oğuzhan... Paris tatilinin ardından yollarını ayıran ancak ayrılığa bir ay dayanabilen Demet ile Oğuzhan çiftinden geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Koç, 14 Şubat Sevgililer Gününde Özdemir'e evlilik teklifi etmiş ve 'Evet' yanıtını almıştı. Bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı!

Ekleme: 1.03.2022 - 11:32 Güncelleme: 1.03.2022 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Demet Özdemir istedi Oğuzhan Koç müstakbel eşini kıramadı damat olmadan önce bıçak altına yattı! Bu Oğuzhan bambaşka bir Oğuzhan...Gittikleri Paris tatili dönüşünde ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa bir ay dayanabildi. Birbirlerinden ayrı kalamayan ünlü çiftten Oğuzhan Koç, barışmanın hemen ardından sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Özdemir ise 14 Şubat Sevgililer Gününde kendisine evlenme teklifi eden Koç'a 'evet' yanıtını verdi. Demet Özdemir'in sevgilisine evet yanıtını vermesi ve evlilik teklifinin yapıldığı organizasyondan detaylar günlerce konuşulmuştu. Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.


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