Aile boyu ihanet! FETÖ'cü de var PKK'lı da

Ankara Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızmış aralarında aktif çalışanların da bulunduğu 20 askeri personele yönelik Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 19 kişiyi gözaltına aldı. Organize ekiplerinin operasyonunda gözaltına aldığı isimlerden biri dikkat çekti. İhraç kadın Üsteğmen N.K.C.’nin kız kardeşleri S.K. ve E.K.’nın PKK ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi oldukları ortaya çıkarken üsteğmen olan eşi C.C.’nin de ihraç edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmasında; Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığına sızmış ve deşifre olmamak için ankesörlü/sabit hatlardan arandığı tespit edilen, aralarında aktif çalışanların da bulunduğu 20 askeri personele yönelik Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 19 kişiyi gözaltına alındı.Organize ekipler tarafından gözaltına alınan ihraç kadın Üsteğmen N.K.C.'nin kız kardeşleri S.K. ve E.K.'nın da PKK ve DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi oldukları ortaya çıktı. Ayrıca eşinin C.C.'nin de Üsteğmen olduğu ve ihraç edildiği öğrenildi. PKK ve DHKP-C adına gösteri yürüyüşü düzenleme ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenildi.İkizlerden S.K., Nisan 2016'da gözaltına alındı ve 'örgüt üyeliği', 'örgüt propagandası' iddiasıyla tutuklandı. İki buçuk ay cezaevinde kaldı. Tahliye edildikten 10 gün sonra, Bakırköy İncirli'de yeniden gözaltına alındı. S. K. (23), okuduğu dönemde bir diyaliz merkezinde hemşire olarak çalışıyordu. Nisan 2016'da gözaltına alındı ve 'örgüt üyeliği', 'örgüt propagandası' iddiasıyla tutuklandı. İki buçuk ay cezaevinde kaldı. Tahliye edildikten 10 gün sonra, Bakırköy İncirli'de yeniden gözaltına alındı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce, 2 Temmuz'da, "birden fazla kişi tarafından cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suç örgütü yararına yağma" ve "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.Silivri Cezaevi'nde tutuklu ikiz kardeşi S. K.'nın serbest bırakılması için Cevahir AVM önünde nöbet tutan E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından DHKP/C üyesi olmaktan tutuklandığı öğrenildi.