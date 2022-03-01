Adalet Bakanlığı duyurdu: 12 bin 823 personel alımı yapılacak son başvuru tarihi 17 Mart

Buna göre, bakanlık, merkez ve taşra teşkilatına çeşitli kadrolar için 301 personel alacak. Bu kadrolar için başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılacak.Ayrıca 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli ile 500 icra katibi alınacak. Bu kadrolar için de başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirebilecek.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci istihdam edilecek. Başvurular, 1-17 Mart arasında e-Devlet'ten Adalet Bakanlığı İş Başvuru bölümünden alınacak.Bunun yanı sıra aralarında psikolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, veteriner, inşaat mühendisi, gıda mühendisi ve fizyoterapistin de bulunduğu 108 sözleşmeli personel için de adaylar başvurularını 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım bölümünden veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapabilecek.İlanların detaylarına ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den veya Adalet Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.