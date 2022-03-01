Tüm dünyanın gözü Rusya - Ukrayna savaşındayken Türk Siha'ları bir kez daha etkisini gösterdi. ABD'deki azılı Türkiye düşmanı senatörlerden Marco Rubio Bayraktar SİHA'ların başarısını itiraf etti!

Rusya - Ukrayna savaşı 6. gününde yıkıcı bir şekilde devam ediyor. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı en büyük savunma gücü olan Türk SİHA'ları da yine gündem oldu. Türk SİHA'larının başarısı bir kez daha gözleri önüne serilirken ABD'li senatör Marco Rubio'dan şaşırtan bir ititraf geldi.Azılı Türkiye düşmanlarından biri olmasıyla bilinen Marco Rubio Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Bayraktar SİHA'ların başarısını itiraf etti. Rubio 'Ukrayna, Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile Rusya'nın ikmal hatlarına büyük zarar verdi.' dedi.