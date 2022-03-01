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1 Mart Hava Durumu Nasıl? İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

1 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Peki, 1 Mart hava durumu nasıl? 1 Mart hava nasıl olacak? 1 Mart kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.03.2022 - 14:38 Güncelleme: 1.03.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
1 Mart Hava Durumu Nasıl? İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?
1 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. 1 Mart hava durumu nasıl ve 1 Mart İstanbul’a kar ne zaman yağacak soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birçok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.1 Mart hava durumu ve 1 Mart havalar nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

1 Mart Hava Durumu Nasıl Olacak?


1 Mart hava durumu birçok kişi tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 1 Mart hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. İşte 1 Mart hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler;

EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

1 Mart Hava Durumu Nasıl? İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

1 Mart Hava Durumu Nasıl? İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı



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