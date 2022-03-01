1 Mart Hava Durumu Nasıl? İstanbul’a Kar Ne Zaman Yağacak?

1 Mart Hava Durumu Nasıl Olacak?



1 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor.vek soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birçok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından oldukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte 1 Mart hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler;EDİRNE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluKOCAELİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurluTEKİRDAĞ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluA.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıDENİZLİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluKAYSERİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluBOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurluRİZE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurluERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıHAKKARİ °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı