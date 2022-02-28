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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya 'soykırım' davası

Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya 'soykırım' davası
Ekleme: 28.02.2022 - 00:59 Güncelleme: 28.02.2022 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya'ya 'soykırım' davası
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı yargı organı Adalet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal nedeniyle Rusya'ya dava açtığı belirtildi.

Ukrayna'nın telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için Divan'dan "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rusya iddialarına karşı çıktığı, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale hakkının bulunmadığı bildirildi.

Rusya'nın Ukraynalıları soykırım kastıyla öldürdüğü iddialarına yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya'yı soykırım planlamakla suçladığı bilgisi paylaşıldı.
Divan'ın kısa süre içerisinde acil tedbirlere ilişkin duruşma tarihini açıklaması bekleniyor.

Donbas krizi ve Rusya’nın soykırım iddiaları

Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna’yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.
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