Ukraynalı futbolcuyu duygulandıran destek: Boğazı düğümlendi, gözleri doldu

Portekiz Ligi'nde Benfica'nın sahasında Vitoria Guimaraes'i konuk ettiği maçta ev sahibi ekibin taraftarları, Ukraynalı futbolcu Roman Yaremçuk'a duygusal anlar yaşattı.Golcü futbolcu mücadelenin 62. dakikasında oyuna girerken Benficalı taraftarlardan büyük destek gördü.Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını protesto eden taraftarların açtığı, "Seninleyiz Yaremçuk", "Savaşı durdurun" ve "Ukrayna yalnız değil" pankartları eşliğinde sahaya çıkan Yaremçuk, ağlamamak için kendisini zorlasa da gözyaşlarına engel olamadı.