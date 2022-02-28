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Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Ukrayna'da sivil halkta ordularına destek için ellerinde silahlarla sokakta. Bunun yanı sıra yine halk ülkelerini işgale gelen Rus askerlerine billboardlarla tepki gösterdi. İşte Ukrayna sokaklarında halkın astığı dikkat çeken billboardlar...

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Ekleme: 28.02.2022 - 13:29 Güncelleme: 28.02.2022 - 13:39 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?
Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.
Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.

İşgalin beşinci gününde silahlanan Ukrayna halkı ordularına destek vererek Rus güçlerini püskürtmeye çalışıyor.

Öte yandan Ukrayna sokaklarında Rus askerlerine çağrıda bulunulan billboardlarda dikkat çekti.

Sivil halk şehirlerin sokaklarına astıkları billboardlarla Rusya'ya ve Rus askerlerine tepki gösterdi.

İşte o billboardlardan bir kaçı:

'İşgalciler cehennemde yanın'

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?

'İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?'

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?

'Bizi kurtarmanıza ihtiyacımız yok. Defolun'

Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?

“Hala hayattayken topraklarımızdan defolun”


Ukrayna sokaklarında dikkat çeken billboardlar: İvan, annen Ukraynalıları öldürdüğünü biliyor mu?

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