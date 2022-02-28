Türkiye lehine kara propaganda yapan Twitter hesabı meğer İngiltere Konsoloğlu'ndan biriymiş...

Gazeteci Cem Küçük, yıllardır Türkiye aleyhine İngilizce kara propaganda yapan @hasavrat hesabının İngiltere Konsolosluğu eski çalışanı Sara Aleksandra Marshall olduğunu açıkladı

Gazeteci Cem Küçük, yıllardır Türkiye aleyhine İngilizce kara propaganda yapan @hasavrat hesabının İngiltere Konsolosluğu eski çalışanı Sara Aleksandra Marshall olduğunu açıkladıBu deşifre sonrası hesap aniden kapandı Marshall'ın Hollanda elçiliğinde çalıştığı iddia edildi@hasavrat hesabını kullanan Sara Aleksandra Marshall'ın PKK’ya terör örgütü değil dediği ve YPG’yi övdüğü biliniyor.