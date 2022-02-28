Türk vatandaşlarının tahliyesi için tren tahsis edildi!

AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Ukrayna'daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Kiev Büyükelçiliği tüm ihtiyaçlar için görev başındadır' açıklamasında bulunduÖmer Çelik sözlerine şu şekilde devam etti: "Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir."Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Türk vatandaşlarının bölgeden tahliyesi için bugün 2 trenin hareket edeceğini açıkladı.İşte o trenler ve saatleri:Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.Bugün (28.02.2022) saat 19.00'da Kiev'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir.