Savaşa bir ülke daha katılıyor: Rus askerine destek vermek için hazırlanıyorlar

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken bir ülkenin daha çatışmaya katılabileceği iddia edildi. ABD'li bir yetkili Belarus'un pazartesi günü başlayabilecek bir konuşlandırmada Rusya'yı desteklemek için Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlandığını söyledi.Washington Post'ta yer alan habere göre isminin açıklanmasını istemeyen yetkili Belarus'un savaşta Rusya'nun "uzantısı" gibi hareket edeceğini belirtti.Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın bir müttefiki. Lukaşenko Rus birliklerinin Belarus'ta toplanmasına ve büyük çaplı askeri tatbikatlar yapmasına izin vermişti.İki ülkenin orduları 10 günlük bir gövde gösterisine girişti, ardından Rusya askerlerinin bir süre daha Belarus'ta kalacağını duyurdu. Bundan dört gün sonra da, Ukrayna işgali başladı.Ülkenin otoriter yönetimi, dün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus’ta nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, Lukaşenko’nun "Belarus askerlerinin Ukrayna’ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.Belarus'un savaşa katılmasıyla, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak olan müzakerelerin önemli ölçüde karmaşık hale geleceği belirtiliyor.