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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün

Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde beşinci güne girildi. Ukrayna'nın Donbas şehrine yönelik başlatılan ve Rus ordusunun hızla ilerleyişi sonrası Kiev'e kadar ulaşan işgal girişimi sonrası bölgeden çatışma haberleri ve çok sayıda patlama sesi geliyor. Dünya ise Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine yönelik peş peşe yaptırım kararları açıklıyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler..

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Ekleme: 28.02.2022 - 00:43 Güncelleme: 28.02.2022 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde beşinci gün
Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.

BÖLGEDE PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.

28 ŞUBAT 2022

00.24: Fransa, Rusya ve Belarus'ta bulunan vatandaşlarına bu ülkelerden 'derhal' ayrılmaları çağrısında bulundu.

27 ŞUBAT 2022

23.53: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

23.50 Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Rusya aleyhine dava açtığını açıkladı.

22.47: Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı kendilerinden gördüklerini ve zaman içinde AB'nin içine almak istediklerini söyledi.

22.38: AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna ordusuna gönderilecek silah, mühimmat ve yakıtın yolda olduğunu söyledi.

20.55: Rusya Savunma Bakanlığı, ordularının Ukrayna'da kayıplar verdiğini ancak sayının, Ukrayna tarafından açıklananın altında olduğunu duyurdu.

20.18: ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı. Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

19.33: AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belarus'a karşı da yaptırımların uygulanacağını açıklayan Leyen, 'Lukaşenko hain saldırıya destek oldu' dedi. Leyen ayrıca AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

19.17: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile gerçekleşecek olan müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulunarak, 'Rusya ile görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum ama yine de şans verildi' ifadelerini kullandı.

18:14 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rusya-Ukrayna görüşmesinin başladığını açıkladı.

17:35: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir.

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