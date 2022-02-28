İstanbullular haftaya metrobüs çilesiyle başladı! '8₺ verip binemediğimiz metrobüsü bekliyoruz!”

CHP'li İBB döneminde vatandaşların toplu taşıma çilesi bitmek bilmiyor.İEET otobüsleri ve metrobüslerin sık sık arızalanması nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor.İstanbullular bu haftaya da metrobüs çilesiyle başladı.Avcılar metrobüs durağına uzun süre metrobüs gelmemesi sonucu durakta yoğunluk yaşandı.Vatandaşlar duruma, “Burası Avcılar metrobüs durağı! 25 dk boyunca tek bir metrobüs gelmedi. 8₺ verip binemediğimiz metrobüsü bekliyoruz!” sözleriyle tepki gösterdi.