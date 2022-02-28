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Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu

Rusya'nın Vladimir Putin'in açıklamaları sonrası başlattığı saldırılar devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu süreçte dünya gündemini en fazla meşgul eden isimlerden biri oldu. Öte yandan aylar önce atılan bir tweet sosyal medyada çok konuşuldu. Adeta 'Filistinli Kahin' dediler! Zelenskiy'nin Mayıs 2021'de İsrail'le ilgili attığı mesaja Filistinli bir gencin verdiği yanıt bir anda gündem oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 28.02.2022 - 14:36 Güncelleme: 28.02.2022 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli şekilde devam ederken, ilginç ayrıntılar da gündeme geliyor. Filistinli gencin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e verdiği cevap da bugünlerde çok konuşuluyor.

MAYIS 2021'DE İSRAİL'E DESTEK MESAJI

Volodimir Zelenski, 12 Mayıs 2021'de 'İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor' diye yazdı.



Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu

ZELENSKİY'E VERDİĞİ YANIT BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Hissam Ullah Baig adlı Filistinli bir kullanıcı ise bu tweete 'Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın.' yanıtını verdi.

'FİLİSTİNLİ KAHİN' DEDİLER

Bu yanıt binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni aldı ve Rus Ukrayna savaşıyla tekrar gündeme geldi. Hatta genç adam için 'Filistinli Kahin' ifadeleri kullanıldı.

O FİLİSTİNLİ'DEN ANLAMLI BİR MESAJ DAHA

Son olarak ise Ullah Baig adlı Twitter kullanıcısı geçen yılki tweetini alıntılayarak önemli bir mesaj verdi:

'Geçen yıl İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalarken, Başkan Zelenski savaş suçunu meşrulaştırıyordu. Bugün onun milleti, Gazzeli sivillerin her gün yaşadığı dehşetin aynısını yaşıyor. Ukrayna halkı için dua ediyorum'
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