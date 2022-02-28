Dünya basını Ukrayna'daki gelişmeleri takip ederken, programlar ırkçı söylemlere sahne oluyor...

Tüm dünya Rusya- Ukrayna savaşını takip ederken BBC, CBS, SKYNEWS ve NBC gibi batı medyasının en bilinen kanalları skandal ırkçı sözlere imza attı.SKYNEWS muhabiri yaşanan gelişmeleri aktarırken 'Ukrayna, gelişmekte olan üçüncü dünya ülkesi değil. O bir Avrupa ülkesi' ifadelerini kullanarak Suriye ve Afganistan gibi ülkeri hedef aldı.Öte yandan, NBC kanalının muhabiri ise Ukraynalılar için ' Bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil, Ukrayna'dan gelen mülteciler' kullanarak yapılan insan ayrımını gözler önüne serdi.Irkçı kıyaslamaların yapıldığı bir başka kanal ise BBC News oldu. Yayına bağlanan bir yorumcu, ' Mavi gözlü, sarışın Avrupalılar Putin'in füzeleri ve helikopterleri ile öldürülüyor' ifadelerini kullandı.