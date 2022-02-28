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Ankara pislik içinde! Mansur Yavaş bir süs havuzunu bile çalıştıramıyor!

CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğundan bu yana görevini doğru düzgün yerine getirmeyerek vatandaşı mağdur ediyor.

Ankara pislik içinde! Mansur Yavaş bir süs havuzunu bile çalıştıramıyor!
Ekleme: 28.02.2022 - 09:38 Güncelleme: 28.02.2022 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Ankara pislik içinde! Mansur Yavaş bir süs havuzunu bile çalıştıramıyor!
CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğundan bu yana görevini doğru düzgün yerine getirmeyerek vatandaşı mağdur ediyor. Şehirdeki süs havuzunu bile çalıştımayan Mansur Yavaş, çirkin görüntülerin ortaya çıkmasına debep oldu. 

Bakımı yapılmayan havuz vatandaşların tepkisine sebep oldu. 

Ankara pislik içinde! Mansur Yavaş bir süs havuzunu bile çalıştıramıyor!
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