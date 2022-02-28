ABD'nin BM Daimi Temsilcisi: Rusları BM'den izole edebiliriz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Greenfield, Ukrayna'ya yönelik saldırısından dolayı Rusya'yı BM'den izole edebileceklerini ve Rusya'ya baskı uygulamak için ellerindeki tüm araçları kullandıklarını açıkladı. Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, NBC televizyonunda yayımlanan 'Meet the Press' programında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin, 'Rusları BM'den izole edebiliriz. BM'nin özel kuruluşlarından izole edebiliriz, onlar da bu izolasyonu hisseder.' değerlendirmesinde bulundu.'BM GÜVENLİK KURULUNUN ACİL TOPLANMASI KARARI ALACAĞIZ'Rusya'ya baskı uygulamak için ellerinde birçok aracın bulunduğunu ve bunların hepsini kullandıklarını belirten Thomas-Greenfield, 'BM Güvenlik konseyi bugün yeni bir toplantı yapacak. Bu toplantıda BM Genel Kurulunun acil toplanması kararı alacağız. Genel kurul toplantısının pazartesi günü yapılması bekleniyor.' diye konuştu.'RUSYA'NIN VETO EDEMEYECEĞİ BİR KURULUN ONAYLANMASINI BEKLİYORUZ'Thomas-Greenfield, çarşamba gününe kadar Rusya'nın veto edemeyeceği bir BM Genel Kurulunun onaylanmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.