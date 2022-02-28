ABD'li CBS televizyonundan skandal harita! Türkiye topraklarını Yunanistan’a dahil ettiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmuş durumda. Ajanslar, televizyonlar her gelişmeyi son dakika olarak izleyicilere yansıtıyor. Sonolarak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.Rusya-Ukrayna savaşını haberleştiren kanallardan bir tanesi de ABD'li CBS kanalı idi. CBS, Rusya-Ukrayna savaşını anlatırken büyük bir skandala imza atarak Türkiye topraklarınıYunanistan'ın bir parçası olarak gösterdi.Rusya ve Ukrayna arasından başlayan savaş sürerken 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi' gündeme geldi. Türkiye savaş gemilerinin Boğazlardan geçişine ilişkin koşulları da kapsayansözleşmeden taviz vermeyeceğini ve şeffaf bir şekilde uygulayacağını belirtirken İngiliz merkezli yayın organı BBC News Türkçe'den provokasyon kokan bir hareket geldi. BBC birsavaş gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiği anı Twitter kapak fotoğrafı olarak güncelledi. BBC'nin bu harekete tepki çekti.