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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya gözdağı, Avrupa'ya ise sert tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya'ya gözdağı veren Kuleba, " Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz. Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız" ifadelerini kullandı. Avrupa'ya da net bir şekilde tepki gösteren Kuleba, "Putin'in hamleleri daha fazla yaptırımlarla durdurulmalıdır." diyerek SWIFT kararının bazı bankalar için uygulanmasını kınadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya gözdağı, Avrupa'ya ise sert tepki
Ekleme: 27.02.2022 - 22:20 Güncelleme: 27.02.2022 - 22:33 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Rusya'ya gözdağı, Avrupa'ya ise sert tepki
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 4. gününde art arda gelişmeler yaşandı. Tarafların Belerus-Ukrayna sınırında müzakere yapma konusunda mutabık kalmaları dünya basınında büyük ses getirirken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba açıklamalarda bulundu. Rusya'ya gözdağı veren Kuleba, Avrupa'yı da net bir şekilde eleştirdi ve SWIFT yaptırımının tüm Rus bankaları için geçerli olmasını istedi.

İşte Kuleba'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Avrupa'da hukukun üstünlüğü geri dönmeli ve kimse adını 20. yüzyılın kanla anılan insanları arasına yazdırmamalı. Paranızı kanla ıslatmayın. Rusya Merkez Bankasına uygulanan yaptırımlar hayata geçirilmeli. Avrupa'dan özellikle daha fazla adım atılması gerekiyor. Rusya'dan doğal gaz alanlar ellerine Ukrayna kanı bulaştırmaktadır.

'PUTİN'İ YENMEYİ BAŞARACAĞIZ'

Putin'in hamleleri daha fazla yaptırımlarla durdurulmalıdır. Daha fazla ilaç ve silaha ihtiyacımız var. Havadan havaya ve karadan havaya füzeye ihtiyacımız var. Rusya'nın amacı bir devlet olarak Ukrayna'yı ortadan kaldırmaktır. Biz yorulmadan savaşacağız. Bu Putin'in Ukrayna halkına açtığı bir savaştır. 80 yıl önce nazileri yendiğimiz gibi Putin'i yenmeyi de başaracağız.

'BİZİ NÜKLEER BOMBALARLA VURSANIZ BİLE YENEMEZSİNİZ'

Rusya'nın caydırıcı silahları alarma geçiriyor olması bizi durduramaz. Bizi nükleer bombalarla vursanız bile yenemezsiniz. Biz Rusya'nın ne diyeceğini dinlemek için görüşeceğiz. İşgalin sona erdirilerek Rus askerlerinin ülkemizden nasıl çıkarılacağını konuşacağız'
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