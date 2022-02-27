Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik başlattığı özel askeri operasyona tepkiler çığ gibi büyüyor. AB, NATO ve BM'den peş peşe yaptırım açıklamaları gelirken, bazı ülkeler hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Peki hangi ülkeler hava sahasını Rusya'ya kapattı?
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı özel askeri operasyona tepkiler çığ gibi büyürken, AB, BM ve NATO'dan peş peşe yaptırım açıklamaları geldi.
Bazı ülkeler de hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler:
Ukrayna
İngiltere
Hollanda
Belçika
İtalya
İspanya
Lüksemburg
Almanya
İsveç
Fransa
Estonya
Litvanya
Finlandiya
Norveç
Letonya
Danimarka
Çekya
Polonya
Avusturya
Slovenya
Kanada
İzlanda
Bulgaristan
Romanya
Moldova