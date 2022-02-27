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Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik başlattığı özel askeri operasyona tepkiler çığ gibi büyüyor. AB, NATO ve BM'den peş peşe yaptırım açıklamaları gelirken, bazı ülkeler hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Peki hangi ülkeler hava sahasını Rusya'ya kapattı?

Ekleme: 27.02.2022 - 21:34 Güncelleme: 27.02.2022 - 21:47 / Editör: Ozge Selin
Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı özel askeri operasyona tepkiler çığ gibi büyürken, AB, BM ve NATO'dan peş peşe yaptırım açıklamaları geldi.

Bazı ülkeler de hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler:

Ukrayna

İngiltere

Hollanda

Belçika

İtalya

İspanya

Lüksemburg

Almanya

İsveç

Fransa

Estonya

Litvanya

Finlandiya

Norveç

Letonya

Danimarka

Çekya

Polonya

Avusturya

Slovenya

Kanada

İzlanda

Bulgaristan

Romanya

Moldova


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