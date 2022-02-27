Tek tek açıkladılar! İşte hava sahasını Rus uçaklarına kapatan ülkeler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine yönelik başlattığı özel askeri operasyona tepkiler çığ gibi büyüyor. AB, NATO ve BM'den peş peşe yaptırım açıklamaları gelirken, bazı ülkeler hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Peki hangi ülkeler hava sahasını Rusya'ya kapattı?