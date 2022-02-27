Rusya, Ukrayna'ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi dördüncü gününde devam ederken, bugün barışa yönelik bir adım atıldı. Taraflar Belarus-Ukrayna sınırında görüşmeyi kabul ederken, iki ülke arasındaki müzakereler başladı. Öte yandan savaşın ardında bıraktı zayiatlar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Ukrayna ordusunun yayınladığı görüntülere göre Kiev Gostomel Havaalanında bulunan Dünyanın en büyük uçağı An-225 Mriya ve diğer bazı uçaklar Rus işgal ordusu tarafından tahrip edildiği görüldü.

Rusya'nın başlattığı işgal girişiminde dördüncü gün yaşanıyor. Ukrayna ordusu ve gönüllüler Rus ordusuna karşı büyük bir direniş gösterirken, dün Kiev sokaklarında savaşın en şiddetli günü yaşandı. Çatışmalar sabahın ilk saatlerine kadar sürerken, bugün taraflar müzakere konusunda anlaştı ve iki ülkenin heyetleri arasında görüşme başladı.Öte yandan savaşın ardında bıraktı zayiatlar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Rus Özel Kuvvetleri'nce savaşın ilk günlerinden hava indirme yapılan Gostomal Havalimanı'nda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Ukrayna ordusu görüntüler yayınlayarak Dünyanın en büyük uçağının Rusya tarafından tahrip edildiğini açıkladı.Antonov şirketince 'Buran Uzay Mekiğini' taşıma amacıyla üretilen An-225, SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna'da kalmıştı. Antonov An-225 üretildiği ilk tarihten bu yana dünyanın en ağır yüklerinin taşımacılığında kullanılıyordu.An-225, daha yük taşımacılığı kapsamında defalarca İstanbul Havalimanına gelmişti. Gerçekleştirdiği teknik inişin ardından uçak Kiev'e dönmüştü. Uçak havacılık meraklıları tarafından dikkatle takip ediliyordu.Azami 640 ton kalkış ağırlığı ve 250 ton yük taşıma kapasitesiyle 'En Büyük Kalkış Ağırlığı' alanında dünyanın en büyük uçağıdır. İlk uçuşunu yaptığı yılda (1988) en yakın rakibi olan Lockheed C-5 Galaxy'den de %50 daha büyük idi. Antonov An-225, Guinnes Rekorlar Kitabı'na 240 alanda aday gösterilmiştir.