Rusya Ukrayna savaşında son gelişmeler! Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı, başkent Kiev kontrol altında...

Rusya ile Ukrayna arasında ayrılıkçı Donbas bölgesi nedeniyle yükselen gerilim savaşa neden oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.Dünyayı ayağa kaldıran harekata tepkiler ve yaptırımlar peş peşe gelse de Putin durmadı.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında Rus askeri birlikleri başkent Kiev'in sokaklarında gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı.Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşıldı.Ukrayna'nın batı bölgesinde yer alan Lviv şehrinin Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, açıklamasında, "Savunma ve polis birlikleriyle şehirde devriye gezmeye davet ediyoruz. Kim silah sahibiyse hazır olsun. Sakinliğinizi koruyun ve molotof kokteyllerini hazırlayın" şeklinde konuştu.Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ukrayna'nın Odessa şehrindeki halkın Rus tankları için molotof kokteylleri hazırladığı kaydedildi.Biden: Elimizdeki seçenek 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar.Ukrayna 200 Rus askerinin esir alındığını duyurdu.Putin ile Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede Ukrayna'nın silahsızlandırılması konusu değerlendirildi.Ankara'da vatandaşlar Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için saatler içerisinde Ukrayna Büyükelçiliğine onlarca insani yardım malzemesi getirdi.Ukrayna Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada elçilik binasına vatandaşların getirdiği insani yardım malzemelerine ilişkin ' 'Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli.' ifadeleri kullanıldı.AB üyeleri, Ukrayna ordusuna daha fazla yardımı görüşmek üzere Pazar günü toplanacakKiev Metro İstasyonu'nda elektrikler kesildi.Rusya'da savaş karşıtları meydanda. 34 şehirdeki gösterilerde 467 kişi gözaltına alındı.Rovenky'de petrol deposu patlatıldı.Rus güçleri Ukrayna'nın Sumi şehrini vurdu.YouTube, Rus kanallarının gelir elde etmesini engelledi.Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.Odessa kentinde de Ukrayna Kara Birlikleri ve hava kuvvetleri tarafından Rus uçak ve birliklerine karşı direniş sürerken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 'Rusya Federasyonu'na ait savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını 'dost ateşi' ile Karadeniz'de imha etti' denildi.Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus uçağının düşmesinin ardından yayınladığı mesajda, 'Karadeniz'de Füze Birimleri tarafından Rus Su-30 savaş uçağı imha edildi. Cehenneme hoş geldiniz!' ifadeleri yer aldı.Daha önce duyurulan uçaksavar silahlarına ek olarak, Hollanda Ukrayna'ya tanksavar silahları ve yüzlerce roket gönderecek.Ukrayna Lideri Zelensky, Azerbaycan'a ait enerji şirketi SOCAR'ın, ambulanslar için Ukrayna'daki tüm istasyonlara ücretsiz yakıt vereceğini açıkladı.Belçika, Ukrayna'ya 2.000 makineli tüfek ve 3.800 ton yakıt tedarik edecek.Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.Ukrayna: Rus güçleri Zaporijya nükleer santraline yaklaştıOdessa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.4 ÖLÜ 9 YARALI...Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, 'Bugün işgalciler Sartana köyüne hava saldırısı düzenledi. İlk verilere göre 4 kişi öldü, biri çocuk 9 kişi yaralandı, 40 ev ise hasar gördü. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor' denildi.Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet üçüncü bir ülkenin Alman yapımı 400 tanksavarı Ukrayna'ya vermesini onaylayacak.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü bildiren Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na insani yardım ve ilaçlar için müteşekkir olduklarını söylediğini aktardı. Zelenskiy ayrıca Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefonda görüştüğünü kaydederek, Ukrayna'ya savunma alanında destek konusunda aldıkları karar için teşekkür etti.Harkiv'de siren seslerinin ardından patlama!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü.Ukrayna'daki birliklere tüm yönlerden saldırı talimatı verildi.Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına yasak getirilmesine tepki olarak Rus devlet televizyon kanalları, Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) çekildiklerini duyurdu.Kiev'de sokağa çıkma yasağı başladı. Sokaktaki herkes düşman olarak kabul edilecek.Türk Hava Yolları, Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için 'özel ücret' uygulayacağını duyurdu.THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter' hesabından yaptığı açıklamada, 'Ukrayna'ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz' ifadelerini kullandı. THY Basın Müşavirliği'nden elde edilen bilgiye göre bilet fiyatlarının ise en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlendiği kaydedildi.17.12: Polonya sınırındaki Belarus'a Rusya oldukça büyük bir tank ve ağır silah sevkiyatı yaptı. Birlikler Polonya sınırına yerleştirildi. Ukrayna'ya saldırı öncesi Rus tankları Z ile işaretlenmişti, bu kez ise V ile işaretlendi. Putin'in, Belarus sınırına gönderdiği devasa askeri birlik Polonya'da endişe yarattı. NATO uzun süredir Polonya'ya askeri sevkiyatını sürdürüyor. Birçok üsse ağır silah gönderildi. Avrupa Ukrayna'ya bütün desteği de Polonya üzerinden gerçekleştiriyor. Rusya'nın bu bağlantıyı kesmeyi hedeflemiş olabileceği belirtiliyor.16.46: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı16.33: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşme sonrası bir açıklamada bulundu. Zelenskiy, 'Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak.' diyerek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.16.31: Ukrayna Sınır Güvenlik Birimi: Rusya Karadeniz'in Kuzeybatı kısmını navigasyona kapattı.16.28: Ukrayna lideri Zelenskiy'in danışmanı, Kiev'in Rusya'yla müzakereleri 'koşullar kabul edilemez' olduğu için reddettiğini söyledi.16.08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı. Hayatını kaybeden Ukraynalı vatandaşlar için baş sağlığı dileyen Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.16.07: Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Ukrayna ve Ukrayna Ordusu için bağış toplamak amacıyla Ukrayna Ankara Büyükelçiliği tarafından özel TL ve USD hesapları açılmıştır. Herhangi bir ülkeden herkes bağış yapabilir.15.46: Rus ordusu ilerliyor: Kremlin'in yaptığı son dakika açıklamasına göre Putin bekleme talimatını çekti, Rus ordusu yeniden ilerliyor. Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Dün olası müzakere teklifi Kiev tarafından reddedilince Putin orduya 'dur' talimatını geri çekti.'Kremlin Sözcüsü Peskov da 'Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti' dedi.15.36: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını vurguladı, askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.15.35: Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıkladı.15.09: Letonya, hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.14.30: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeni bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Saat 17.00-08.00 saatleri arasında kimse sokağa çıkamayacak. Yasağa uymayanlar düşman sayılacak.13.20: Ukrayna lideri Zelenskiy, 'Düşman saldırılarına direndik ve başarıyla püskürttük. Devletimizin birçok il ve ilçesinde çatışma devam ediyor ama neyi koruduğumuzu biliyoruz, ülkemizi, toprağımızı, çocuklarımızın geleceğini... Kiev ve başkentin etrafındaki kilit şehirler ordumuz tarafından kontrol ediliyor. İşgalciler devletimizin merkezini bloke etmek ve Donetsk'te olduğu gibi kuklalarını buraya koymak istediler. Planlarını bozduk' açıklamasında bulundu.13.11: Fransa, Romanya'ya 500 asker ve Estonya'ya 4 savaş uçağı gönderecek13.04: AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve İtalya Başbakanı Draghi ile görüşen Zelenskiy, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını desteklediğini aktararak, 'Ukrayna, AB'nin bir parçası olmalı' ifadesini kullandı.12:50: Rus askerleri Ukrayna'nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.12.30: Rus ordusu Lyiv'e indi. Lyiv Belediye Başkanı, ilk saldırının püskürtüldüğünü duyurdu. Belediye Başkanı 60 Rus askerinin ilk olarak iniş yaptığını söyledi.12.15: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ne kadar sürecek?' sorusuna 'Putin'in belirlediği hedeflere ulaşılana kadar' dedi.Rusya'ya yönelik yaptırımlara yanıt veren Medvedev, 'Elçilikleri kapatıp ilişkileri gözden geçireceğiz' dedi.12.01: Rus medya izleme kuruluşu Roskomnadzor'un gazete ve televizyonlara yolladığı uyarı mektubunda saldırı, 'işgal ya da savaş ilanı' gibi kelimelerin kullanılmaması istendi.12.00: Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna şehirlerine saldırı olmadığı iddia ederek sivil kayıp yaşanmaması için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.11.47: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, başkentte düzenlenen Rusya karşıtı gösteride konuştu. Ukrayna'nın direnmeye devam edeceğini belirten Bodnar şunları söyledi: 'Zor çatışmalar devam ediyor, Dombas'ta mücadeleye devam. Rusya'nın yıldırım savaşı girişimi suya düştü. Görünen o ki kendi aralarında yeterince Rus asker bulunuyor çünkü polislerini de göndermek zorunda kaldırlar. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız yerlerinde çalışıyor. Cumhurbaşkanımız kuşatılmış şehirden tahliye olmaktan vazgeçti. Ülkemizi savunmaya devam ediyor. Rus propagandasına inanmayın, bilgileri güvenilir kaynaklardan kontrol edin. Biz kazanacağız.'11:37 Ukrayna'nın en güvenli kenti kabul edilen Lviv'de hareketlilik artıyor. Lviv halkı, kentten ayrılmak üzere tren istasyonlarına akın etti. Lviv'e eğitim için gelen Afrika kökenli öğrenciler de Lviv Tren İstasyonundan tahliye edildi.11:36 Reuters: Rusya'nın saldırılarında 3'ü çocuk 198 kişi öldü.11.25: Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Barışçıl bir eylemde toplandık. Ukrayna'daki savaşa karşı protesto ediyoruz. Bugün Ukrayna'da 3 gündür rus federasyonu devam ediyor. Bu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Bugün Onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna'da tüm yaşayan halklar Ruslar da dahil bu savaştan zarar görüyorlar. Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil 3.dünya savaşıdır. Belarus şuan bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması tüm dünyaya bağlı.10.59: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak AB'ye çağrıda bulundu. Zelenskiy açıklamasında 'Ukrayna'nın AB üyeliğine karar vermek için kritik bir an' ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğünü belirten Zelenski, Ukraynalıların kahramanca sürdürdüğü özgürlük mücadelesinde daha çok destek istediklerini ifade etti.10.50: Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya Ukrayna'da uzun bir savaşa hazır olmalı.10.49: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: 2 gün içinde Rus ordusuna ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank, 536 zırhlı araç, 15 top, 1 BUK füze sistemi imha etti. 3 bin 500 Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı.10.37: Ukrayna açıklarında Japon firmaya ait bir kargo gemisi ve Moldova bayraklı kimyasal tanker füze ile vuruldu. Japon gemisinin hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yola devam ettiği öğrenildi.10.10: Bulgaristan, tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattığını açıkladı. İngiltere de, Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasına yasak getirdi.10.02:Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin Rus askerinin öldürüldüğü, 14 savaş uçağının düşürüldüğünü, 102 Rus tankı ve 536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini belirtildi.Bakanlık ayrıca Rus ordusunun Karadeniz ve Tuna Nehri kıyıları boyunca insansız hava araçlarıyla keşif yaptığını açıkladı.Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı Deniz Muhafızları gemisinin Odessa yakınlarındaki Çornomorsk kıyılarında devriye gezdiğini, zaman zaman sıcak çatışmanın yaşandığı ve Rus ordusuna ait insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.09:48 Rus askerlerinin attığı bombalar Kiev'de bir apartman dairesine çarptı.09:15: Rus ordusu Kiev'e ilerlemeye devam ediyor. Kiev'in dışındaki hidroelektrik santralinin Rusların kontrolüne geçtiği bildirildi. Santral şehrin hemen dışında yer alıyor.08:14 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyada yayımladığı yeni video ile silah bırakmayacaklarını açıkladı.08:00 ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ülkedeki ABD'lilere en yakın sığınakları bulmaları yönünde uyardı.07:42 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Melitopol kentinde kontrolünü sağladığını duyurdu.07:16 ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Sergey Nikiforov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Minsk'te müzakereler yapılması önerisini kabul ettiğini duyurdu.06:30 Zelenskiy: 'Ukrayna'ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım'06:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu.06:00 Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.05:58 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına ilişkin, 'Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız' dedi.05:55 Birleşmiş Mİlletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında, Ukrayna Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sergei Kislitsa ile Rus meslektaşı Vassily Nebizia arasında sert tartışmalar yaşandı.04:00 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu 'BBB-'den 'BB 'ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da 'BBB'den 'BBB-'ye düşürdü.03:50 Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: 'Rusya ile sonsuza kadar diplomasiyi ortadan kaldırmadık'03:00 ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrov'a yaptırım02:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya'ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.01.51: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle kınayan kararını Rusya ‘veto' etti.01.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgaline ilişkin yaptığı yeni açıklamada, 'Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar.' dedi.