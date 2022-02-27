Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov görevden alındı.Rus Lider Putin, bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile toplantı yapmıştı.Toplantının başında Putin, Batı'nın Rusya ile ilişkilerinde dostça olmayan eylemlerde bulunduğunu söyledi. Putin, 'Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı'na ve Savunma Bakanı'na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.' ifadelerini kullandı.