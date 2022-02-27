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Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Şubat-4 Nisan tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre; Kırklareli ve Edirne'nin de aralarında olduğu çok sayıda il için kar uyarı yapıldı.

Ekleme: 27.02.2022 - 23:45 Güncelleme: 27.02.2022 - 23:56 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar yağışı geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Konya, Adıyaman, Diyarbakır ve G. Antep çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde, yarın Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Trakya ile yarın zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde, yarın Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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