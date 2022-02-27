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İstanbul’da vahşet: Ukrayna uyruklu karısını bıçakla köşeye sıkıştırdı! Sonrası korkunç…

İstanbul Pendik'te kan donduran bir vahşet yaşandı… Ukrayna uyruklu karısını bıçaklayarak öldüren cani koca silahını çıkarıp kafasına sıktı.

Ekleme: 27.02.2022 - 10:16 Güncelleme: 27.02.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da vahşet: Ukrayna uyruklu karısını bıçakla köşeye sıkıştırdı! Sonrası korkunç…Tüyler ürperten olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Pendik'teki bir binanın 6'ncı katında yaşandı…

Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü.

Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

İstanbul’da vahşet: Ukrayna uyruklu karısını bıçakla köşeye sıkıştırdı! Sonrası korkunç…

Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi.

Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi.

Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul’da vahşet: Ukrayna uyruklu karısını bıçakla köşeye sıkıştırdı! Sonrası korkunç…

Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp Morg'una kaldırıldı.

Çiftin evinde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşu, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.

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