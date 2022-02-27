AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 4. güne girildi. Ukrayna'nın birçok bölgesinde çatışmalar sürerken, şu sıralarda başkent Kiev'de de Rus askerleri ile Ukraynalı askerler ve direnişçiler arasında şiddetli bir çatışma yaşıyor. Rusya'nın işgal girişiminden sonra ülkeye birçok yaptırım uygulanırken, AB Komisyonu Başkanı Vonder Leyen yaptığı açıklamada beklenen SWIFT kararını açıkladı. Leyen, bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartıldığını duyurdu.