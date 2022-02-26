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Ukraynalı komutandan Rus ordusuna: Bayraktar SİHA'larımızı beğendiniz mi?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 3. gün de devam ederken Rus ordusuna karşı savaşan Ukrayna ordusundan bir komutanın Rus askerlerine seslenerek "Bayraktarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir? En iyisi teslim olun. Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın." demesi gündem oldu.

Ukraynalı komutandan Rus ordusuna: Bayraktar SİHA'larımızı beğendiniz mi?
Ekleme: 26.02.2022 - 10:57 Güncelleme: 26.02.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı komutandan Rus ordusuna: Bayraktar SİHA'larımızı beğendiniz mi?
Rusya lideri Putin'in emriyle Rus kuvvetleri Ukrayna'yı işgal etmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil birçok şehri ağır saldırılara maruz kaldı. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna ordusu ise Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde Ruslara karşı koyuyor, bazı noktalarda ağır çatışmalar yaşanıyor. Zaman zaman Ruslara ait savaş uçakları düşürülüyor.

"BAYRAKTARLARI BEĞENDİNİZ Mİ "

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ederken sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden bir saha komutanın Rus askerlerine "Bayraktarları beğendiniz mi? Sizce başınızın tepesinde uçuşan nedir? Sizinle savaşmak için her şeyimiz var. En iyisi teslim olun. Şimdilik esir alıyoruz. Şansınız varken kaçın." diyor.

TÜRKİYE'DEN SATIN ALDIKLARI SİHA'LARI RUSLARA KARŞI KULLANIYORLAR

Önceki gün Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların, Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyurulmuştu.
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