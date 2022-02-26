Savaş NATO sınırlarına dayandı! Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaş boyutuna döndü. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal girişiminin üçüncü gününde yeni bir gelişme daha yaşandı. Belarus üzerinden Polonya sınırına sevkiyat yapan Rusya bu gelişmeyle birlikte NATO sınırlarına kadar dayandı. Polonya ve NATO'nun ise bu gelişmeye nasıl karşılık vereceği merak konusu oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda Rus ordusu Ukrayna'ya doğru ilerleyişe geçmişti. İşgal girişiminin üçüncü gününde taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken, iki ülke arasındaki kriz farklı boyutlara geçiyor.Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar devam ederken, Ukraynalı sivillere de silah ve mühimmat dağıtıldı. Sivil halkın dirinişi Rus ordusunun işini daha da zorlaştırdı.Sınır bölgeleri ve Karadeniz kıyılarını kapatarak Ukrayna'nın dış dünyayla bağlantısını tamamen kesmeye çalışan Rusya bu çerçevede Belarus üzerinden Polonya sınırına asker sevkiyatı gerçekleştirdi.NATO ülkesi olan Polonya'nın sınırlarına asker yığan Rusya böylelikle NATO sınırlarına kadar gelmiş oldu. NATO'nun bu durum karşısında nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu.