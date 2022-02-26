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Rusya’nın Ukrayna'yı işgali sonrası Putin’e lanet okumuştu! Yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı…

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı işgalin futbol dünyasında yankıları sürüyor. İşgalin ilk gününde Manchester City'nin Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok sert tepki göstermişti. Ukraynalı yıldız, Premier Lig'de oynanan Everton - Manchester City maçında ekranlara yansıyan görüntüleriyle gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 26.02.2022 - 22:35 Güncelleme: 26.02.2022 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
Rusya’nın Ukrayna'yı işgali sonrası Putin’e lanet okumuştu! Yıldız futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı…Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, futbol dünyasını da derinden etkiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e futbolcular ve teknik direktörlerden sert tepki geldi.

Birçok Rus ve Ukraynalı sporcu, Putin'e tepkilerini dile getirirken, UEFA ve FIFA'da Rusya'ya karşı yaptırım kararları aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacaktı. UEFA'nın aldığı kararla birlikte final, Rusya'dan alınarak Paris'e verildi.

Rusya'nın işgaline ilk tepki gösteren futbolculardan birisi Manchester City'de forma giyen Zinchenko olmuştu.

"UMARIM EN ACI ŞEKİLDE ÖLÜRSÜN YARATIK"

Manchester City'nin yıldız ismi Oleksandr Zinchenko, sosyal medya hesabından Putin'e adeta lanet okudu.

Resmi sosyal medya hesabından Ukrayna'nın Ukraynalılara ait olduğunu ve kimse tarafından hiçbir zaman sahiplenilmeyeceğini belirten Zinchenko, Putin'e karşı kullandığı sözlerle gündeme gelmişti.

Zinchenko, Vladimir Putin'e, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık" ifadelerini kullanmıştı.

Ukraynalı oyuncunun bu sözlerine ilk destek veren isimlerden birisi de Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardioala oldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından Zinchenko'nun yanında olduklarını söyleyen İspanyol menajer, "Kulüp ve takım olarak kesinlikle onun yanındayız. Her gün onunlayız ve onu destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine futbol kamuoyunda en çok konuşulan isim olan Zinchenko, bu hafta oynanan maçın ardından bir kez daha gündeme oturdu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İngiltere Premier Lig'inde Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi iki takım futbolcuları da sahaya Ukrayna bayraklarıyla çıktı ve "barış" çağrısında bulundu.

Stadyum ekranında yer alan görselde "Putin'i ve savaşı durdurun" ifadeleri yer aldı.

Oleksandr Zinchenko ve Everton futbolcusu Vitaliy Mykolenko, karşılaşma öncesi saha ortasında bir araya gelerek birbirlerine sarıldı.

Ukrayna'ya verilen destek anlarında Oleksandr Zinchenko, gözyaşlarına hakim olamadı.
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