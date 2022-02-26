Rus ordusu bir kentin daha kontrolünü ele geçirdi

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyon 2. gününü tamamlarken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Ukrayna’nın bir kentinin daha ele geçirildiği açıklaması geldi.Harkov’un ardından çatışmaların en şiddetli olduğu Azak denizi kıyısındaki Melitopol kentinin Rus güçleri tarafından alındığını duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, "25 Şubat akşamı, Azak (Ukrayna) yerleşim alanına amfibi bir saldırının ardından Rus birlikleri ilerledi ve direnişle karşılaşmadan Melitopol’e girdi" ifadelerini kullandı.