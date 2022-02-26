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Rezil oldu: CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanı canlı yayında elinde patladı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden iktidarı hedef aldı. Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasını görmezden gelerek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla itham etti. Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı.

Ekleme: 26.02.2022 - 09:32 Güncelleme: 26.02.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Rezil oldu: CHP'li Özgür Özel'in 'Ukrayna' yalanı canlı yayında elinde patladı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında, Ukrayna'da yaşananlar üzerinden iktidarı hedef aldı. Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasını görmezden gelerek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla itham etti. Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya Ukrayna'nın işgali konusunda talimat vermiş ve Rus güçleri birçok şehri kuşatmıştı.

İşgal saldırıları sonrası Ukrayna Devleti, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Ülkede mahsur kalan binlerce Türk vatandaşı için Dışişleri Bakanlığı çalışmalarına son sürat şekilde başlamıştı. Bu akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının karadan tahliye sürecinin başladığını söyledi.

CHP'li Özel'den provokasyon: Tahliye üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise gelişmeler üzerinden Halk TV yayınında provokasyona başvurdu.

Birçok ülkenin Ukrayna'da yaşananları günler öncesinden vatandaşlarına aktardığını söyleyen Özel, bakanlığın açıklamasını görmezden gelerek Türkiye'yi 'büyük bir devlet' olmamakla itham etti.

Özel, "Türkiye'nin istihbaratı nerede, ABD, Almanya bilirken, tedbir alırken sen bizimkileri orada güvencesiz şekilde bırakıyorsun. 20 bin vatandaş iki ateşin arasındaysa ABD bunları görüp günler öncesinden söylüyorsa, sen onlara 'Dönün yurdunuza' demediysen büyük devlet olma konusunda sorumluluğunu yerine getiremedin demektir." diye konuştu.

"Bakanlığımız tek tek aradı"

Açıklamalar sonrası yayına bağlanan bir Türk vatandaşı, büyükelçiliğin 10 gün öncesinden herkesi arayarak tek tek bilgi verdiğini söyledi ve Özel'i yalanladı.

Aynı programda konuşan Hikmet Samet Alemdar isimli Türk vatandaşı, büyükelçiliğin kendilerine mesaj attığını, gerekli tedbirleri uygulamaları konusunda bilgilendirdiğini duyurdu.

Alemdar açıklamasında şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığımız burada yaşayan yaklaşık 15 bin Türk vatandaşını tek tek arayarak, 'Ülkeyi terk edin' dedi. Kimimizi gece 03.00'te bile aradılar." diye konuştu.

Bakanlık açıklama yapmıştı

Öte yandan Özel'in açıklamalarının aksine Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını uyaran bir duyuru yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir." denilmişti.
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